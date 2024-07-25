Паромы на переправе Салехард — Лабытнанги остановились из-за ветра 25 июля

Погода внесла коррективы в работу переправы Салехард — Лабытнанги. Паромы временно прекратили перевозку пассажиров, сообщил утром 25 июля telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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