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Русская Семёрка

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Самый главный вор: сколько денег было у Александра Меншикова и куда они пропали

«Меншиков в беззаконии зачат, во грехе родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой» — эту фразу приписывают Петру I, который, как никто другой, знал цену своему «мин херцу».

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