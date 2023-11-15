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Ученый Росбиотеха Быстров рассказал, что зараженное чумой свиней мясо не отличить на глаз

Ученый Росбиотеха Быстров рассказал, что зараженное чумой свиней мясо не отличить на глаз

Обычный покупатель не сможет на глаз отличить мясо, которое заражено чумой свиней. Об этом Life рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

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