Мама убитой Лены Вырвы из Хакасии попросила сыновей не мстить

Жизнь Елены Вырвы оборвалась в 19 лет, и страшное с ней совершил тот, кто так любил ее, что постоянно кричал о своих чувствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А( «Рядом летела скл...
- Татьяна Лазарева*...
- В Анфиса Чехова отв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым