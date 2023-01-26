"Элиту опрокинул": жесткий инцидент с Land Cruiser во Владивостоке - видео

Во Владивостоке произошел неприятные инцидент в районе объездной трассы Седанка — Патрокл. По словам очевидцев, автолюбитель на легковом автомобиле марки Toyota Prius жестко "подрезал" Land Cruiser Prado, чем вызвал негодование у других водителей.