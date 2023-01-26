Закон, порядок, государство

734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    И по какой статье они пойдут ? А как же те кто такие документы принимал  ?В Ростовской обла...
  • Анатолий Сергеевич
    Кормить надо тигров и проблем не будет"Одни трупы, люди...
  • Наталья Романенко
    нельзя забывать приемщиков металла, сразу видно ворованноеУссурийские транс...

"Элиту опрокинул": жесткий инцидент с Land Cruiser во Владивостоке - видео

"Элиту опрокинул": жесткий инцидент с Land Cruiser во Владивостоке - видео

Во Владивостоке произошел неприятные инцидент в районе объездной трассы Седанка — Патрокл. По словам очевидцев, автолюбитель на легковом автомобиле марки Toyota Prius жестко "подрезал" Land Cruiser Prado, чем вызвал негодование у других водителей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх