В Пинежье женщина сожгла дом из-за продажи доли родственником

В Пинежском округе перед судом предстанет 54-летняя женщина, обвиняемая в поджоге унаследованной части жилого дома.
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