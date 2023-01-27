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Australian Open. Расписание субботы. Рыбакина и Соболенко поборются за титул в 11:30 мск, россиянки разыграют юниорский финал

Australian Open опубликовал расписание на субботу, 28 января. В 13-й игровой день на Арене Рода Лэйвера пройдет женский финал.

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