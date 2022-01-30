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В РАН заявили о подлинности найденных останков цесаревича Алексея

В РАН заявили о подлинности найденных останков цесаревича Алексея

Директор Научного центра генетики и наук о жизни университета "Сириус", член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев Ген заявил, что ген гемофилии позволил подтвердить подлинность останков сына Николая II цесаревича Алексея.

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