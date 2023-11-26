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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Софья дважды заходила на элемент в прокате произвольной программы, но оба раза оказались неудачными.  Остальные прыжковые элементы были чистыми – тройной сальхов, каскады тройной риттбергер – двойной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель, тройной лутц, который не был засчитан из-за нарушения правила о допустимом количестве повторов.

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