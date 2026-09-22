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Царьград

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Правительство Молдавии предложило ввести режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии предложило ввести режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии предложило парламенту ввести ЧП на 60 дней в энергетике из-за ожидаемого дефицита газа и электроэнергии.

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