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Закон, порядок, государство

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В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС России проводят в храмах превентивные мероприятия

В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС России проводят в храмах превентивные мероприятия

В ночь Рождества Христова тысячи верующих отправятся в храмы на торжественные службы. В целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий МЧС России организована большая превентивная работа.

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