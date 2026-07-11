Москва вынуждена с сожалением констатировать, что антироссийские высказывания спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, прозвучавшие на состоявшейся в Белграде в начале недели конференции глав парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС), не получили должной реакции со стороны сербских организаторов.
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