В Барнауле состоится волшебная премьера спектакля "Гарри Поттер - тайна Щелкунчика"

На представлении будут фокусы со зрителями, иллюзионные трюки, песни и танцы В ДК города Барнаула 31 октября состоится волшебная премьера московского музыкального магического спектакля для все семьи "Гарри Поттер - тайна Щелкунчика".
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