В ДНР сообщили о минометном обстреле со стороны Украины

Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, выпустив по нему 15 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, выпустив по нему 15 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Свежие комментарии