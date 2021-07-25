Картина Дня

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В ДНР сообщили о минометном обстреле со стороны Украины

В ДНР сообщили о минометном обстреле со стороны Украины

Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, выпустив по нему 15 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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