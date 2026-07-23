Google впервые в своей истории ушла в минус по свободному денежному потоку Впервые за всю историю публичного размещения акций Google отчит.
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Google впервые в своей истории ушла в минус по свободному денежному потоку Впервые за всю историю публичного размещения акций Google отчит.
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