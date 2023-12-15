Shadow Gambit: The Cursed Crew получила поддержку модов в последнем обновлении Разработч...

Shadow Gambit: The Cursed Crew получила поддержку модов в последнем обновленииРазработчик Mimimi Games объявил, что уже вышло финальное обновление Shadow Gambit: The Cursed Crew, которое добавляет в игру инструменты для моддинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)