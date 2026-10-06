Watch: Music, murder bring Jessica Chastain to Nashville in 'Heartland'

"Heartland," a mystery thriller film starring Jessica Chastain, Carter Faith and Garrett Hedlund, will premiere on Netflix in November.
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