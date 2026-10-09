Ортопед рассказал о последствиях ношения обуви большего размера

Ношение обуви большего размера может вызвать артроз, перегрузку суставов, проблемы с позвоночником, со стопами и травмы, рассказал врач-ортопед Литвиненко.
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