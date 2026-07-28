УНИАН: Антипович предсказал массовый отъезд украинцев из Польши

Социолог Алексей Антипович прогнозирует массовый отъезд украинцев из Польши из-за агрессии. Недавний инцидент во Вроцлаве, когда трое поляков избили украинскую пару, поднимает вопрос о безопасности беженцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии