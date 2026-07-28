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Царьград

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УНИАН: Антипович предсказал массовый отъезд украинцев из Польши

УНИАН: Антипович предсказал массовый отъезд украинцев из Польши

Социолог Алексей Антипович прогнозирует массовый отъезд украинцев из Польши из-за агрессии. Недавний инцидент во Вроцлаве, когда трое поляков избили украинскую пару, поднимает вопрос о безопасности беженцев.

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