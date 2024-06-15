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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов об Артуре в «Зените»: «Он показывает 40-50% от своего потенциала. Глушенков – игрок неограниченных возможностей, не пропадет»

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего хавбека «Локомотива».  – Глушенков – конкурент Артура? – Я бы не был столь категоричен.

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