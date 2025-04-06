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Царьград

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Депутат Никитин рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата

Депутат Никитин рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата

Обязательным условием является определённый трудовой стаж.В России существует возможность получения срочной пенсионной выплаты.

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