Светлана Пикта: Польско-украинский конфликт: Почему Польша отказалась поставлять оружие Украине?

Польско-украинский конфликт после отказа в импорте украинского зерна и заявления Зеленского в ООН — набирает обороты: «Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием», — глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
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