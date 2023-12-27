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Григоренко поручил ввести механизм блокировки продаж просроченных лекарств

Григоренко поручил ввести механизм блокировки продаж просроченных лекарств

Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарственных препаратов через механическую блокировку на основании информации в системе маркировки.

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