Григоренко поручил ввести механизм блокировки продаж просроченных лекарств

Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарственных препаратов через механическую блокировку на основании информации в системе маркировки.
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