В Казани создадут центр содействия инвестициям для китайских предприятий

В столице Татарстана планируют создать центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» «Будем создавать центр содействия инвестициям в Казани.