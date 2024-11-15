В Казани создадут центр содействия инвестициям для китайских предприятий

В столице Татарстана планируют создать центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» «Будем создавать центр содействия инвестициям в Казани.
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