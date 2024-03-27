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Росздравнадзор подал иск в суд после обнаружения нарушений в клиниках Хайдарова

Росздравнадзор подал иск в суд после обнаружения нарушений в клиниках Хайдарова

Известия/Константин Кокошкин Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью подал иск в суд после обнаружения грубых недочетов в клиниках, которые связаны с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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