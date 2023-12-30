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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Звезда "Слова пацана" рассказал, как пьяным пытался устроиться в театр в Барнауле

Звезда "Слова пацана" рассказал, как пьяным пытался устроиться в театр в Барнауле

Никита Кологривый в студенчестве сумел договориться с завтруппы МТА о зарплате в 40 тысяч рублей, но все это была проверка ради друзей Актер из сериала "Слово пацана" Никита Кологривый дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, которому рассказал историю о своей поездке в Барнаул.

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