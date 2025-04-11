В Крыму исключили быстрое завершение украинского конфликта

В парламенте республики напомнили о его сложности.фото: t.me/OleksiyKulebaРассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит, заявил 11 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов.
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