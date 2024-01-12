У них же лапки: 10 самых богатых в мире животных, чьё состояние насчитывает миллионы

Согласитесь, что многомиллионные капиталы того или иного человека уже мало удивляют — мало ли было богачей на планете Земля?! А вот животные, чьё состояние исчисляется миллионами долларов, действительно удивляют.
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