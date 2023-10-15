5колесо
НовостиГараж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5колесо

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Самое главное не сказали. На зимних шинах по асфальту тормозной путь становится больше, это надо иметь ввиду.Когда менять рези...
  • Олег Петрович
    Шушера кремлевская охуевания края не видитСтой или плати: п...
  • Фарадей
    Москвабад все дальше отдаляется от РоссииСтой или плати: п...

В Америке испытали Tesla Semi: электрический грузовик проехал 1700 км за сутки

В Америке испытали Tesla Semi: электрический грузовик проехал 1700 км за сутки

Сеансы зарядки довели заряд Tesla Semi примерно до 47 %, затем до 89 %, а затем до 52 %. Что еще более важно, PepsiCo заявила, что 60 % маршрута, пройденных Tesla Semi за 18 дней, пришлось на автомобиль с полной массой более 70 000 фунтов (31 752 кг).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх