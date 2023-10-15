В Америке испытали Tesla Semi: электрический грузовик проехал 1700 км за сутки

Сеансы зарядки довели заряд Tesla Semi примерно до 47 %, затем до 89 %, а затем до 52 %. Что еще более важно, PepsiCo заявила, что 60 % маршрута, пройденных Tesla Semi за 18 дней, пришлось на автомобиль с полной массой более 70 000 фунтов (31 752 кг).