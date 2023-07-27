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Володин: многие страны откажутся покупать разрекламированное западное оружие, оказавшееся неэффективным на поле боя в зоне СВО

Володин: многие страны откажутся покупать разрекламированное западное оружие, оказавшееся неэффективным на поле боя в зоне СВО

Многие государства откажутся приобретать разрекламированное западное оружие, оказавшееся неэффективным на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) Москвы.

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Комментарии
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ВС
Валерий Сорокин
ее сателлиты купят. Вопрос только за чем, если матрасники заходят раздавит , то сделают, и получаются покупка бессмысленно.
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6 час.
СП
Сергей Потемкин
Там давно один смысл,  обслуживать Америку
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5 час.
Владимир Соловьев
ПУСТЬ ВОЛОДИН РАССКАЖЕТ О СЕБЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОН ПОЛЕЗЕН РОССИИ!
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3 час.

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