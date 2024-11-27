Инсайдер: Mortal Kombat 1: Khaos Reigns плохо продается, второе расширение для файтинга р...

Инсайдер: Mortal Kombat 1: Khaos Reigns плохо продается, второе расширение для файтинга решили отменитьНе исключается, что в игру добавят еще пару неанонсированных камео, учитывая, что работа над ними уже начиналась, но это пока не точно, указал FateUnknown.