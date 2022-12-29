Рахмонов ответил на угрозу Нила: «Приходи»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в твиттере ответил на заявление своего соперника Джеффа Нила. Твиттер ресурса MMA Junkie опубликовал цитату Нила: «Да, этот парень хорош везде, но я не вижу ничего впечатляющего и выдающегося в том, что он делает.