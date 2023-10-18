Недобрая ночь для Израиля. Арабский мир на грани восстания

Алексей Сафронов

Очередное подтверждение тому что Израиль не только незаконно рождённое, но и террористическое государство, которое как и нынешняя Руина, абсолютно подобно фашистской Германии. Как бы не был жесток до безумия Хамаз, но надеюсь что в этот раз его очередная попытка уничтожить врага удастся.