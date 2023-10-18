Варварский удар израильской авиации по больнице в Секторе Газа вряд ли нуждается в какой-либо дополнительной моральной оценке с нашей стороны.
Недобрая ночь для Израиля. Арабский мир на грани восстания
Комментарии
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Алексей Сафронов
Очередное подтверждение тому что Израиль не только незаконно рождённое, но и террористическое государство, которое как и нынешняя Руина, абсолютно подобно фашистской Германии. Как бы не был жесток до безумия Хамаз, но надеюсь что в этот раз его очередная попытка уничтожить врага удастся.
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17 час.
Константин Котельников
Сионистское государство должно быть уничтожено! Евреи должны еще полвека бродить по пустыне, христопродавцы, бл....!
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16 час.
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