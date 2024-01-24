Активисты потребовали отменить концерт Орбакайте в Благовещенске, чётко обосновав свою позицию

Общественники не хотят, чтобы гражданка США выступала в России, не поддержав её действия на УкраинеВ телеграм-канале "ZОV России" появилось обращение к губернатору Амурской области, составленное "Союзом ветеранов Афганистана и специальных военных операций".
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