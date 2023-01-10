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Как американский искусственный интеллект помогает ВСУ против России

Как американский искусственный интеллект помогает ВСУ против России

Специальная военная операция, начатая 24 февраля прошлого года на Украине, стала тяжелейшим испытанием для российской армии.

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