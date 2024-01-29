Politico: Карлсон назвал безумцами сторонников удара по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что представители Республиканской партии США, которые разделяют мнение о необходимости нанесения удара по Ирану в ответ на атаку базы США на границе Иордании и Сирии, являются безумцами.
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