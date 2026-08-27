Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

Петербуржцев предупредили об ограничениях дорожного движения в трёх районах города

Петербуржцев предупредили об ограничениях дорожного движения в трёх районах города

В Курортном районе в связи с реконструкцией инженерных сетей (сроки работ – с 16 мая по 14 сентября) с 29 августа по 5 сентября полностью закрывается движение по Кривоносовской улице в Зеленогорске – на участке от Путейской улицы до проспекта Ленина, а также сквозной проезд по Деповской улице у пересечения с Кривоносовской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии