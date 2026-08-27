Петербуржцев предупредили об ограничениях дорожного движения в трёх районах города

В Курортном районе в связи с реконструкцией инженерных сетей (сроки работ – с 16 мая по 14 сентября) с 29 августа по 5 сентября полностью закрывается движение по Кривоносовской улице в Зеленогорске – на участке от Путейской улицы до проспекта Ленина, а также сквозной проезд по Деповской улице у пересечения с Кривоносовской.