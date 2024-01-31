Полпред Якушев рассказал о тысячах договоров на соцгазификацию в УрФО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по итогам федерального штаба по газификации, которое провел заместитель председателя правительства России Александр Новак, рассказа, что в УрФО за последние три года заключили 142 тысячи договоров.
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