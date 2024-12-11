Японские учёные создали самоорганизующийся спиральный полимер

Учёные смогли разработать необычный полимер вдохновляясь природой.Японские учёные из Университета Хиросимы смогли создать уникальный супрамолекулярный полимер, способный самостоятельно формировать спирали в заранее заданном направлении.
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