Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 753 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Вопрос, как ответим? Будем громко говорить, что нападение не останется без ответа? Или хоть один спутник собьем, кото...Минобороны раскры...
  • vagas Karlito
    Интересные дела! ЦБ устанавливает курс  обмена валют и тут же банки включаются в борьбу за её покупку! Конкуренция не...В Госдуму внесён ...
  • Леонид -
    Мы не отвечаем. Нам похер на погибших.так?????"Бандеровцам не о...

Японские учёные создали самоорганизующийся спиральный полимер

Японские учёные создали самоорганизующийся спиральный полимер

Учёные смогли разработать необычный полимер вдохновляясь природой.Японские учёные из Университета Хиросимы смогли создать уникальный супрамолекулярный полимер, способный самостоятельно формировать спирали в заранее заданном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх