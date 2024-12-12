Новый владелец купил за копейки трансформаторную будку и превратил ее в супердом. Посмотрите, что он сделал снаружи и внутри

Авторы проекта: Lautenbag Architectuur (архитектурное бюро), De Stadsmeubelmaker (дизайн нтерьеров), фото Bas Gijselhart, Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek В местечке Вирдум, что на севере Нидерландов, находится, пожалуй, самый необычный гостевой дом, который вызывает удивление и восхищение одновременно.
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