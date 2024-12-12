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Квартира, дом, дача

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Новый владелец купил за копейки трансформаторную будку и превратил ее в супердом. Посмотрите, что он сделал снаружи и внутри

Новый владелец купил за копейки трансформаторную будку и превратил ее в супердом. Посмотрите, что он сделал снаружи и внутри

Авторы проекта: Lautenbag Architectuur (архитектурное бюро), De Stadsmeubelmaker (дизайн нтерьеров), фото Bas Gijselhart, Omrop Fryslân, Maaike van der Hoek В местечке Вирдум, что на севере Нидерландов, находится, пожалуй, самый необычный гостевой дом, который вызывает удивление и восхищение одновременно.

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Комментарии
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Александр Пелимский
Нас так и приучают жить в собачьей будке, на трёх квадратных метрах, типа больше и не надо!!! По сути - это окно овертона, сначала примеры, потом стройки подобных квартирок, потом законы и нормы под них.....
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15 час.
АВ
Андрей Владиславович
Жизнь на Западе непроста...
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14 час.
Аркадий Шацкий
У нас в городе старинные трансформаторные будки уже двух этажные, художественная кладка, но рабочие))
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