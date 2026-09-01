НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Зенит» хочет получить гарантированные 40 млн евро за Луиса Энрике. Клуб настаивает на 1-2 траншах в переговорах с «Ромой» («СЭ»)

« Зенит » хочет получить гарантированные 40 миллионов евро за вингера Луиса Энрике. Петербургский клуб действительно ведет переговоры с «Ромой» касательного трансфера бразильца, но стороны пока не пришли к соглашению, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым