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Царьград

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Пресс-служба: Хоспис «Дом с маяком» продолжит работу несмотря ни на что

Пресс-служба: Хоспис «Дом с маяком» продолжит работу несмотря ни на что

Детский хоспис «Дом с маяком» продолжает работать в обычном режиме, несмотря на ситуацию с Лидией Мониавой.

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