Потолки начали протекать в школе забайкальского села Баляга до ее открытия

Потолки протекают в построенной школе села Баляга, которую не могли достроить 16 лет.В забайкальском селе Баляга готовятся к долгожданному событию – открытию новой школы, которую по разным причинам не могли достроить на протяжении уже 16 лет.
Потолки протекают в построенной школе села Баляга, которую не могли достроить 16 лет.В забайкальском селе Баляга готовятся к долгожданному событию – открытию новой школы, которую по разным причинам не могли достроить на протяжении уже 16 лет.
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