Гриша Явлинский вернулся в Москву из Германии, грустный и помятый, там он оказался никому не нужен. Впрочем, как и в РФ его уже давно никто не ждёт.
Либералов РФ вышвырнули из ЕС - как не справившихся с заданием англосаксов по развалу России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Что-то наша русофобская либерастно-камуноиздная мразь молчит! Интересно, ПОЧЕМУ?
Ответить
11 час.
вд
валерий двойнишников
Помойлов,, опять бухой на МТ приперся. Тебя и абсирают и мочатся на тебя, а тебе все по хер.
Ответить
9 час.
Олег Самойлов
вавальга долбоябушнягаффффа! Ты с проблядью своей, мамашкой твоей числящейся, давно общалась, мразь сталирастическая? Так подкатись к ней, пусть она тебя в свою пиздищу рваную провонявшую тухлятиной засунет и переделает! Как переделает, тогда мы с тобой и пообщаемся, вероятно! А пока - шуруй! По пути папаньку найди среди своры бомжатины пропившейся!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии