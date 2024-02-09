Театр абсурда
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Театр абсурда

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Либералов РФ вышвырнули из ЕС - как не справившихся с заданием англосаксов по развалу России

Либералов РФ вышвырнули из ЕС - как не справившихся с заданием англосаксов по развалу России

Гриша Явлинский вернулся в Москву из Германии, грустный и помятый, там он оказался никому не нужен. Впрочем, как и в РФ его уже давно никто не ждёт.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Что-то наша русофобская либерастно-камуноиздная мразь молчит! Интересно, ПОЧЕМУ?
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Помойлов,, опять бухой на МТ приперся. Тебя и абсирают и мочатся на тебя, а тебе все по хер.
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9 час.
Олег Самойлов
вавальга долбоябушнягаффффа! Ты с проблядью своей, мамашкой твоей числящейся, давно общалась, мразь сталирастическая? Так подкатись к ней, пусть она тебя в свою пиздищу рваную провонявшую тухлятиной засунет и переделает! Как переделает, тогда мы с тобой и пообщаемся, вероятно! А пока - шуруй! По пути папаньку найди среди своры бомжатины пропившейся!
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8 час.

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