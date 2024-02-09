Либералов РФ вышвырнули из ЕС - как не справившихся с заданием англосаксов по развалу России

Помойлов,, опять бухой на МТ приперся. Тебя и абсирают и мочатся на тебя, а тебе все по хер.

Олег Самойлов

вавальга долбоябушнягаффффа! Ты с проблядью своей, мамашкой твоей числящейся, давно общалась, мразь сталирастическая? Так подкатись к ней, пусть она тебя в свою пиздищу рваную провонявшую тухлятиной засунет и переделает! Как переделает, тогда мы с тобой и пообщаемся, вероятно! А пока - шуруй! По пути папаньку найди среди своры бомжатины пропившейся!