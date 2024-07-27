С днём торговли! С днём торговли я вас поздравляю, Пусть растет и процветает бизнес ваш, Побольше покупателей желаю, И растущих с каждым днём продаж.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С днём торговли! С днём торговли я вас поздравляю, Пусть растет и процветает бизнес ваш, Побольше покупателей желаю, И растущих с каждым днём продаж.