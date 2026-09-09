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FiNE NEWS

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Юлия Мендель призвала Зеленского учитывать призывы к миру в Европе

Юлия Мендель призвала Зеленского учитывать призывы к миру в Европе

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X подчеркнула необходимость для украинского руководства прислушиваться к тем европейским политикам, которые открыто поддерживают скорейшее прекращение боевых действий и заключение мира с Россией.

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