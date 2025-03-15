«Чтобы эмоции не скапливались внутри, выплескиваю их на дорожке»

В российской столице в эти дни проходит традиционный турнир по фехтованию «Московская сабля». Он вызывает особый ажиотаж у публики из-за наличия целой группы звезд, добившихся успехов на международной арене.
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