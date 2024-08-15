ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько дней назад, из Москвы в Тегеран вылетела делегация высокопоставленных лиц.
Хорошо наши в Тегеран слетали. В Иране сразу же заявили, что у них есть ЯО, С-400, а Зангезурский коридор откладывается
Комментарии
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Людмила Лиханова
Израиль...может быть, но вот Нетаньяху - НИКОГДА т.к. для него это - попасть на суд со всеми последствиями, что смерти подобно.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Если у Ирана появилось ЯО, то нужно особенно внимательно относится к "разжиганию вооружённых конфликтов" в регионе. Об этом, видимо, и шли переговоры в Тегеране. Это большая ответственность для руководства ядерной державы.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Возьмите списочный состав пиндосских сената и конгресса. Процентов 30 там ВСЕГО - ирландских, итальянских и других фамилий. Остальные - угадайте, какие????????????????????????????????? Даже не гадайте - жидобандеровские. Именно они, с пеной у своей поганой пасти - орут на весь мир, что РУССКИЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ. Вот, блд, доспасались тварей в Великую Отечественную....
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2 час.
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