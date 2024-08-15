Хорошо наши в Тегеран слетали. В Иране сразу же заявили, что у них есть ЯО, С-400, а Зангезурский коридор откладывается

Людмила Лиханова Израиль...может быть, но вот Нетаньяху - НИКОГДА т.к. для него это - попасть на суд со всеми последствиями, что смерти подобно.

Игорь Кузнецов Если у Ирана появилось ЯО, то нужно особенно внимательно относится к "разжиганию вооружённых конфликтов" в регионе. Об этом, видимо, и шли переговоры в Тегеране. Это большая ответственность для руководства ядерной державы.