Ночная охота на «птиц»: как зенитчики «Востока» чистят небо

Последнее время ночами в небе Донецкой Народной Республики тревожно. Дроны противника пытаются поразить военный и гражданский грузовой транспорт, в районе Мариуполя враг все чаще стал наносить удары по мостам, осложняя тем самым общую логистику.
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