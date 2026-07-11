Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ночная охота на «птиц»: как зенитчики «Востока» чистят небо

Ночная охота на «птиц»: как зенитчики «Востока» чистят небо

Последнее время ночами в небе Донецкой Народной Республики тревожно. Дроны противника пытаются поразить военный и гражданский грузовой транспорт, в районе Мариуполя враг все чаще стал наносить удары по мостам, осложняя тем самым общую логистику.

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