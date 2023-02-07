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Бердыев впервые высказался о варианте перехода российского футбола в Азию

Бердыев впервые высказался о варианте перехода российского футбола в Азию

Футбол , 07 фев, 09:22  0  Курбан Бердыев: РФС не стоит спешить с переходом в Азиатскую конфедерацию Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев осторожно относится к инициативе Российского футбольного союза (РФС) перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

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