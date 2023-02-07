Бердыев впервые высказался о варианте перехода российского футбола в Азию

Футбол , 07 фев, 09:22 0 Курбан Бердыев: РФС не стоит спешить с переходом в Азиатскую конфедерацию Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев осторожно относится к инициативе Российского футбольного союза (РФС) перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.